Operação da PF destrói 100 mil pés de maconha em terra indígena

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal (PF) divulgou ter queimado quase 100 mil pés de maconha que estavam plantados na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no estado do Pará. A estimativa dos policiais é que o total que foi destruído some 30 toneladas da droga.

Participaram da operação 40 policiais federais que tiveram o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com agentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup/PA). Ao menos dois helicópteros também estiveram empenhados na ação.

A área plantada avançava por municípios como Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, a cerca de 200 km da capital, no norte do Pará.

Anúncios

Conforme divulgado pela Polícia Federal, o espaço já estava desocupado quando os agentes chegaram. Por este motivo, ninguém foi preso. Na ação, foram destruídos materiais, equipamentos e alimentos.