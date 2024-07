Não é só Malu Mader: veja outros famosos que não possuem redes sociais; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hoje em dia todo mundo está conectado e com algum perfil nas plataformas digitais, seja para se comunicar com alguém que está longe ou para dividir sua vida com fotos e vídeos na internet. Mas para a atriz Malu Mader, 57 anos, é diferente.

Em entrevista ao “Fantástico”, na noite do último domingo, 21, ela falou sobe voltar a participar de uma novela da Globo após oito anos fora das telinhas, e revelou não ter redes sociais.

“Um reencontro, com direito a todas a emoções que esse reencontro provoca. Eu cresci aqui né, trabalhei muito, desde os 16 anos e fiz coisas que foram muito importantes pra minha formação, as séries, as novelas. Realmente eu passei muitas horas aqui dentro. Eu fui realmente formada aqui dento”, destaca Mader, que retorna à TV na novela “Renascer”, onde dá vida a personagem Aurora.

Em determinado momento da sabatina, a jornalista Renata Ceribelli fala do caráter reservado de Malu Mader, apesar de ser um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, lembra que quando a atriz estava sempre presente em alguma novela, as redes sociais não existiam e pergunta se naquela época era mais fácil manter a privacidade.

“Eu acredito que sim, eu não tenho rede social nenhuma. Mas assim, não é por uma convicção nem nada. De repente vem essa coisa da evasão de privacidade, não de invasão né. E todo mundo gostando de contar da sua vida, da sua intimidade e tal”, revela Malu Mader.

Além de Malu Mader, veja a lista de 5 famosos que também não são adeptos das redes sociais. Confira!

Adriana Esteves

Tony Ramos

Wagner Moura

Vladimir Brichta

Marieta Severo