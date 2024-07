Marcio Garcia não tem contrato renovado e é dispensado da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O apresentador Marcio Garcia foi dispensado da Globo e não seguirá na emissora a partir do próximo mês. O artista já não entrava no ar desde 2022, quando apresentava o programa The Voice Kids, e foi notificado no início desta semana de que não terá o seu contrato renovado.

A saída do apresentador da emissora já era esperada, já que a produção do canal não encontrou nenhuma atração para o ator. Segundo informações, existem conversas com SBT e Record sobre a possibilidade de uma contratação. Na emissora de Edir Macedo, Marcio Garcia já apresentou o reality show Sem Saída, em 2004, e o programa de auditório O Melhor do Brasil durante os anos de 2005 a 2008.

Relembre a trajetória de Marcio Garcia na Globo

Ao todo, o ator teve duas passagens pela emissora. Sua estreia foi no ano de 1994, na novela Tropicaliente. Depois disso, Marcio Garcia engatou papéis em projetos como Cara & Coroa (1995), Anjo de Mim (1996), Anjo Mau (1997), Andando nas Nuvens (1999) e Celebridade (2003).

Na época, o ator também iniciou a sua carreira como apresentador na emissora. Além de ter apresentado o Vídeo Show, o artista também ficou a frente do programa Ponto a Ponto, em 1996.

Em sua segunda passagem, Marcio Garcia atuou em Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013). O sucesso nas atrações levou o ator a comandar o programa Tamanho Família, ano de 2016, que foi cancelado em razão da pandemia.

Mais recentemente, em 2021, Marcio Garcia passou a apresentar o The Voice Kids, mas foi substituído por Fátima Bernardes. Desde então, o ator está fora do ar.