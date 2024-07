Estrela do Poker Brasileira leva para casa prêmio de US$ 1 milhão no WSOP 2024

O pôquer é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos de cartas mais famosos do mundo. Ele inclui um conjunto de regras clássicas, mas conta com uma série de variações em modalidades diferentes, com até mesmo uma opção onde é possível jogar com duas mãos.

Extremamente popular em cassinos online, o pôquer também conta com torneios prestigiados ao redor do mundo, inclusive com uma competição mundial, que acontece todos os anos na cidade de Las Vegas, famosa por seus cassinos e variedade de jogos do tipo.

Mesmo reunindo jogadores de todas as partes do mundo, muitos ainda não sabem que diversos brasileiros participam da competição há alguns anos. Na última edição, que aconteceu agora em julho de 2024, os nomes brasileiros se destacaram, alcançando posições realmente impressionantes ao longo da trajetória de 97 edições do WSOP (World Series of Poker).

A trajetória brasileira na competição

Muitos não fazem ideia de que o Brasil não é necessariamente novato nesse tipo de competição. Quando visitamos e aproveitamos algumas partidas de cartas em poker sites, muitas vezes não imaginamos como são os circuitos profissionais. Na realidade, em 2014, Bruno Foster performou a melhor atuação brasileira no WSOP de toda a história, ficando em 8° lugar, tendo jogado a mesa final do evento.

Neste ano, ele ainda não foi superado, mas é inegável que o brasileiro Gabriel Moura alcançou uma posição impressionante no torneio, ficando em 12° lugar. O mineiro arrecadou um total de US$600.000 em premiação por seu desempenho no torneio e de acordo com o The Hendon Mob, ele já recebeu cerca de US$800.000 em premiações, beirando os US$1.000.000.

O participante começou o Dia 8 com o 11° maior stack entre todos os finalistas e ainda conseguiu aumentar essa quantia, mas acabou perdendo um pote considerável para Boris Angelov. Depois do intervalo para o jantar, Gabriel tinha o menor stack entre os 12 sobreviventes, tendo apenas somente 9 big blinds para jogar.

A premiação do torneio de 2024 até o 13° lugar foi:

1. US$10.000.000

2. US$6.000.000

3. US$4.000.000

4. US$3.000.000

5. US$2.500.000

6. US$2.000.000

7. US$1.500.000

8. US$1.250.000

9. US$1.000.000

10. US$800.000

11. US$800.000

12. US$600.000

13. US$600.000

O maior WSOP de todos

Essa edição do WSOP foi marcada como uma das maiores de todos os tempos desde a sua criação, cujo prêmio máximo foi de impressionantes US$10.000.000. Como já mencionado, Gabriel Moura teve um ótimo desempenho, mas acabou em 12° lugar, não disputando a mesa final do evento.

O prêmio máximo da competição ficou para Jonathan Tamayo, dos Estados Unidos. E não só isso, ele acabou entrando para o livro de recordes junto de seu amigo Joe McKeehen, campeão de 2015, ao superar Jordan Griff em um heads-up impressionante, que chocou a todos e proporcionou uma final incrível.

As posições dos 9 primeiros colocados ficaram da seguinte forma:

● Jonathan Tamayo (EUA)

● Jordan Griff (EUA)

● Niklas Astedt (Suécia)

● Jason Sagle (Canadá)

● Boris Angelov (Bulgária)

● Andres Gonzalez (Espanha)

● Brian Kim (EUA)

● Joe Serock (EUA)

● Malo Latinois (França)

As próximas competições mundiais

Sendo um evento anual, resta agora aguardar as competições dos anos que ainda virão. Ainda não chegou o dia em que um brasileiro ultrapassou a 8° posição, mas com a performance que os jogadores nacionais têm demonstrado nos últimos anos, talvez esse dia não esteja muito longe. O montante recebido em toda sua trajetória até agora pelo jogador mineiro Gabriel Moura talvez não seja o maior da história, mas o competidor tem demonstrado habilidade para brilhar nos próximos anos.

De qualquer forma, não há como negar que a quantia que ele levou para casa “somente” com o 12° lugar é bastante impressionante e que o Brasil também conta com outros nomes de peso nas competições atuais.