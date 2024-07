Eduardo Sterblitch sobre banheiro de Luciano Huck: “Tem cinema, carro”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eduardo Sterblitch foi convidado do Papo de Segunda, do GNT, e fez revelações sobre a vida sexual. O humorista afrimou que o local mais inusitado que já transou foi no banheiro de Luciano Huck.

Edu contou que ficou impressionado com o cômodo do apresentador. “O mais estranho foi na casa do Luciano Huck. A gente estava querendo transar, só que o banheiro era muito bom, e isso me desconcentrou um pouco.”

Em seguida, detalhou o local e a transa. “Isso foi o mais esquisito porque poderia ser mais rápido, uma coisa mais selvagem, boa, mas eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele. Não brochei, mas não me concentrei direito. É um banheiro enorme! Tem cinema, carro”, revelou. Veja!

