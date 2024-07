Dos 22 municípios do Acre, 13 aderem ao Selo Unicef

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A vice-governadora e secretária de Assistência Social, Mailza Assis, reuniu-se nessa segunda-feira (22) com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A chefe do escritório do Unicef para o Acre, Amazonas e Rondônia informou que dos 22 municípios, 13 já aderiram ao Selo Unicef.

O portal do Selo Unicef, no entanto, aponta que no ciclo 2021-2024, 21 municípios participam do programa: Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Para Mailza, o encontro foi um momento importante entre o Unicef e o governo do Estado. “Estamos prontos para colaborar com o desenvolvimento de nossas crianças e nossos adolescentes, que inclusive tem sido uma bandeira da nossa gestão e essa parceria vai melhorar as ações e os resultados. Fiquei muito feliz com providências que a equipe está tomando em relação aos cuidados com a nossa água, oferecendo uma água de qualidade com serviço de saneamento e ações de proteção às nossas crianças e adolescentes. Estamos prontos de portas para fortalecer essas parcerias já consolidadas”, disse Mailza ao reafirmar o apoio do Acre ao Selo Unicef.

O SF é uma iniciativa para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Ao aderir ao Selo Unicef, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

Debora agradeceu o apoio do Estado, e informou que os técnicos irão a Tarauacá, aonde é executado o Projeto de Preservação Florestal Samaúma, que tem foco para a captação de crédito de carbono. A equipe vai averiguar, no local, quais os impactos positivos o projeto está gerando na vida da comunidade que lá reside. “Estamos à disposição para formação de oportunidades das gerações, com destaque especial para crianças e adolescentes. Nós acreditamos muito em melhorar a qualidade de vida de quem mora na região e isso passa pela inclusão dos jovens, proteção e geração de renda”, disse a representante do Unicef. O oficial de Água e Saneamento do Unicef, Rodrigo Rezende, informou que uma parceria com a Defesa Civil Estadual, está sendo articulada, para minimizar os efeitos da seca, baseado no Plano de Contingência do Governo do Estado.