Dias após anúncio de término, Maraisa surge aos beijos com Fernando Mocó

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Juntos novamente! Nesta terça-feira, 23, Maraisa compartilhou um registro romântico ao lado do noivo, Fernando Mocó, nas redes sociais. Em story postado no Instagram, a sertaneja aparece beijando o noivo, com quem viaja ao Pará.

Maraisa se apresentou com a irmã, Maiara, em Conceição do Araguaia (PA) na segunda-feira, 22. À ocasião, a cantora já havia compartilhado registros ao lado de Mocó, que geraram comoção de fãs nos comentários.

“Um casal com tamanha imaturidade terminando um relacionamento praticamente na porta da igreja para o casamento, reata o relacionamento dias depois. Qual a chance disso dar certo? Amadureçam primeiro”, criticou um. “Deve ser genético o vai e volta. Tá no DNA. Bota casaco, tira casaco”, ironizou outro.

Anúncios

Vale lembrar que Maraisa confirmou o fim do relacionamento com Fernando em 14 de julho, por meio de comunicado à imprensa. “Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabem a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas”, dizia a nota.

Três dias depois, no entanto, a sertaneja surgiu usando aliança e voltou a seguir o noivo nas redes sociais. Os dois têm casamento marcado para 3 de outubro de 2024.