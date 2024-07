Cruzeiro do Sul intensifica obras com asfaltamento e recuperação de ramais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de 10 frentes de serviço atuando na pavimentação asfáltica de ruas em diversos bairros da cidade e na recuperação de ramais do município. De acordo com o secretário de Obras, Josinaldo Batista, há três frentes de serviço trabalhando com asfaltamento. Os trabalhos estão sendo realizados nas ruas dos bairros Miritizal, Remanso, Divisor e Aeroporto Velho, Avenida Getúlio Vargas e outras localidades.

Além disso, a secretaria de Obras mantém duas frentes de retirada de pontos críticos e duas frentes de drenagem, abrangendo diversas áreas da cidade.

“Hoje a prefeitura tem mais de 10 frentes de serviço espalhadas por toda a cidade, melhorando algumas vias e, em outras, também já com a pavimentação asfáltica”, afirmou o secretário. Ele destacou que praticamente todos os bairros estão sendo contemplados, seja com serviços de rede de água, melhorias viárias ou operações tapa-buracos, aproveitando ao máximo o período de verão para atender a maior quantidade possível de moradores.

Anúncios

Neste ano, a prefeitura tem a meta de pavimentar aproximadamente 10 km de ruas, além dos 14 km já realizados anteriormente. Batista ressaltou que todos os dias são anunciadas novas frentes de serviço e reparações. Os serviços incluem terraplanagem, instalação de rede de água e drenagem para águas pluviais, asfaltamento e a expansão da iluminação pública em locais que ainda não possuíam esse serviço.

“Estamos trabalhando para garantir que todas as ruas recebam asfalto de qualidade, com toda a infraestrutura necessária, como rede de água e iluminação pública. Nosso objetivo é levar dignidade e melhores condições de vida para a população de Cruzeiro do Sul”, contou o prefeito Zequinha Lima.

Nesta terça-feira, 23, a preparação para o asfaltamento começa na rua Benedito Leite, no bairro da Cohab. A prefeitura vai asfaltar 200 metros da via e o serviço começará com a terraplanagem, seguida pela instalação de tubulações da rede de água e a infraestrutura de iluminação pública.

O morador Marison Freitas Nogueira, agradeceu pelo serviço que deverá transformar a realidade local.

“Estou morando aqui há 10 anos e a dificuldade é enorme. Com a notícia da pavimentação, a comunidade está em festa. Hoje, uma notícia dessas para nós é uma bênção, coisa divina mesmo. Todo mundo está muito animado, hoje o pessoal vai perder o sono aqui. Tudo isso vai mudar totalmente e a alegria é grande. Só temos a agradecer”, pontuou.