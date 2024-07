Convenção que oficializa candidatura de Jarude será dia 30 de julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato a prefeito, deputado estadual Emerson Jarude anunciou nesta terça-feira, 23, que a convenção municipal do Partido Novo em Rio Branco ocorrerá no próximo dia 30 de julho, no Gran Reserva, a partir das 18h, na região do Segundo Distrito.

Em conversa com a reportagem do ac24horas, Jarude, pré-candidato da sigla, garantiu que no evento serão anunciadas a chapa de vereadores do partido e o candidato a vice-prefeito, que também será do Novo. “Será uma chapa puro-sangue, mas ainda não posso revelar quem é”, explicou.