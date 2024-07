Acusados de furto na casa de Orleir e receptação são presos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, prendeu nessa segunda (22) três pessoas em flagrante: dois suspeitos de receptação e um por furto. O crime ocorreu na casa do ex-governador do Acre, Orleir Cameli, onde reside Beatriz Cameli, tia do atual governador do Estado, Gladson Cameli.

A operação resultou na recuperação de parte dos objetos roubados, avaliados em R$ 160 mil, segundo a vítima. Entre os itens recuperados estão joias, perfumes, sete relógios, três cordões, uma gargantilha e uma pulseira.

De acordo com a polícia judiciária, o autor do furto teria escalado o muro e a grade da residência, entrando em um dos quartos que estava vazio. Embora houvesse pessoas dormindo em outros cômodos da casa, o furto ocorreu por volta das 2h da madrugada de domingo, sendo percebido apenas na manhã seguinte.

Anúncios

A equipe da Polícia Civil do Acre foi informada pela vítima e começou a trabalhar no caso. Com o resultado das investigações e diligências, os suspeitos foram capturados ao longo do dia.

“O trabalho eficiente e célere de nossa equipe foi crucial para a recuperação dos bens e a prisão dos suspeitos. O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes e possíveis envolvidos na ocorrência”, afirmou o delegado, Dr. Lindomar Ventura.