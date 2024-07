Acreanos já pagaram R$3,3 bilhões em impostos em 2024, 36% a mais que ano passado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Até às 6h desta terça-feira, 23, os acreanos já haviam contribuído com exatos R$ 3.287.375.311,55 em impostos desde o dia 01 de janeiro deste ano. No mesmo período de 2023, o volume de impostos pagos chegou a R$ 2.405.283.231,97.

Ou seja: o fardo dos tributos só aumenta de peso nas costas do acreano e faz a felicidade dos cofres públicos com aumento real. Segundo a plataforma Impostômetro, o aumento foi de pelo menos 36,6% em pouco mais de seis meses.

Ao nível nacional, a realidade é igualmente de sofrimento aos brasileiros. O Impostômetro, que é uma plataforma da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), atingiu no último domingo (21), às 8h20, a marca de R$ 2 trilhões em impostos. Este é o valor pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Entram na contabilidade impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária.

Comparado ao mesmo período do ano passado, o Impostômetro alcançou a marca de R$ 1,7 trilhão no País, indicando um crescimento de 17,6%. Atualmente, enfrentamos uma carga tributária elevada, que muitos estudos indicam ser um obstáculo ao crescimento robusto e pleno desenvolvimento do País.