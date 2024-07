Viúva de Chrystian faz homenagem após um mês da morte do cantor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A morte de Chrystian completou um mês na última sexta-feira (19), e a viúva do cantor, Key Vieira, fez uma homenagem emocionante nas redes sociais. A influenciadora postou um vídeo, abriu o coração e falou da saudade do marido.

No vídeo, ela mostrou momentos especiais e carinhosos ao lado do artista, tudo ao som de “Sob o Céu Azul“, uma música do próprio Chrystian. “Um mês sem você, um mês de saudade, mas com a certeza de que nosso amor é eterno“, escreveu ela na legenda.

Os fãs e seguidores não deixaram de comentar e prestar apoio. “O amor de vocês era tão lindo de ver, ver o cuidado que ele tinha com você. E depois que conhecemos você e ver o mesmo amor em você por ele. Com certeza um encontro de almas gêmeas. Força Key amada estamos com você hoje e sempre”; “Que Deus te conforte minha querida”; “Difícil. Receba nosso amor”, foram algumas das mensagens.

Chrystian, famoso por sua carreira na música sertaneja, faleceu em 19 de junho. Ele enfrentava uma doença chamada rim policístico e estava prestes a receber um novo rim de sua esposa, que seria a doadora para um procedimento.

Key Vieira se abriu em uma entrevista para a Contigo!, falando sobre os últimos momentos ao lado de Chrystian. A viúva tem encontrado forças nos filhos do casal, João Pedro e Lia, e agora se dedica a manter vivo o legado musical do marido. Segundo Key, os últimos meses de Chrystian foram cheios de trabalho, tratamento e muito companheirismo entre eles.

“Nossa relação nos últimos meses estava maravilhosa porque a gente estava mais grudado do que nunca. Onde você via o Chrystian, você via a Key e vice-versa. Nos últimos meses eu estava em todas as viagens com ele, porque ele estava em tratamento. Ele não dizia que estava doente, falava que estava em tratamento. E eu estava lá para ajudar. A gente ficou juntinho e foi assim até ele partir… esses últimos meses foram muito, muito especiais na nossa vida.”, disse ela.