Apruma o passo, Boca

O chafariz de Bocalom encarna a Lei de Murphy: o que tem de dar errado vai dar errado. O velho Boca só planta coisas que geram notícias negativas.

Votam em quem?

Estão apostando uma Coca-Cola como o senador Alan Rick e a deputada Socorro Neri não pisam no palaque de Bocalom. Mas também não vão de Marcus.

Perfume dele

Ela até pode chegar ao comando do Palácio Rio Branco, mas não a convidem para um rapé na aldeia, por mais institucional que seja. As contrário de Gladson, Mailza não é dessas coisas. Prefere o perfume do amado primeiro-damo.

Só a verdade

O que está acontecendo no Educandário Santa Margarida? Primeiro, suspenderam a visitação alegando o surto de síndromes gripais e agora fazem mutirão de desinfecção. Alguém venha a público e esclareça.

As novas vagas de desembargadores para o Tribunal de Justiça do Acre podem) entrar na pauta do judiciário neste segundo semestre e com chances reais de ir para Assembleia Legislativa junto com a Lei Orçamentária Anual. Esperem para ver.

Com o ego inflado tal qual o Iaco na enchente, Gerlen Diniz é outro que não quer a metade, mas tudo. Franco favorito a prefeito de Sena Madureira, dizem que ele quer mais, muito mais…

Cabra da peste

O suplente Fábio Rueda voltou a perder na justiça em relação aos diretórios municipais do UB para o Senador Alan Rick. Onde ajustiça mio’ resolveu, os próprios ex-aliados de Rueda resolveram.