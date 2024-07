Prouni abre inscrições ao segundo semestre nesta terça-feira (23) 

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os interessados em participar do segundo semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem ficar atentos. As inscrições começam nesta terça-feira, 23, e vão até sexta-feira (26). Mas apenas quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação poderá participar. Nessa edição do programa serão ofertadas 243.850 bolsas.

Os estudantes terão direito a escolher o curso e a instituição de preferência, conforme disponibilidade e adequação aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, para se inscrever; devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar per capita que não exceda um salário-mínimo e meio para bolsas integrais e três salários-mínimos para bolsas parciais.

Os resultados com a lista dos candidatos pré- selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 31 de julho – primeira chamada – e 20 de agosto – segunda chamada – de 2024. Após ser selecionado, será necessário comprovar as informações prestadas durante a inscrição, de acordo com os prazos estabelecidos para cada chamada.

Como fazer a inscrição

O participante precisa ter o cadastro no Login Único do governo federal e criar uma conta no portal gov.br para realizar a inscrição. Se já tiver cadastro, basta fazer o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições no Prouni são gratuitas e só podem ser feitas pela internet, no Portal Acesso Único.

Os estudantes precisam informar endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a adequação aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Os candidatos interessados em ficar na lista de espera do Prouni, deverão manifestar seu interesse por meio da página do Prouni, nos dias 9 e 10 de setembro de 2024. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro, no Sistema do Prouni (Sisprouni), para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.