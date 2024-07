Programa Radioativo inicia curso de Programador Full Stack

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Foi realizada na manhã desta segunda-feira, 22 de julho, na Escola SENAI, em Rio Branco, a aula inaugural de uma turma do curso de Programador Full Stack. Os 29 alunos, com idade entre 14 e 24 anos, foram beneficiados pelo Programa Radioativo, assim receberão o auxílio de uma bolsa durante a formação.

A formação desses jovens, por meio do Programa Radioativo, é fruto de uma parceria entre SENAI, Federação das Indústrias do Estado (FIEAC), Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Assembleia Legislativa (Aleac) e empresas locais. O curso terá um ano e 6 meses de duração e carga horária de 1400 horas. O programador full stack é um profissional da área de Tecnologia da Informação que possui a capacidade de trabalhar nas mais diversas atividades que envolvem o desenvolvimento e programação web.

A aula de abertura contou com as ilustres presenças da vice-presidente da FIEAC, Raimundinha Holanda; da presidente do TJAC, Regina Ferrari; das desembargadoras Waldirene Cordeiro e Eva Evangelista; do presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), Luiz Gonzaga; dos deputados Eduardo Ribeiro e Adailton Cruz; do diretor-regional do SENAI, César Dotto, entre outros representantes de instituições.

Parte do custeio das bolsas ofertadas aos alunos resultou de emendas destinadas pelos deputados estaduais presentes no evento. Para o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, o Parlamento tem buscado ajudar e dar oportunidade aos jovens, em parceria com o TJAC, SENAI, FIEAC e outras instituições. “Abracem e aproveitem essa oportunidade, pois vocês podem fazer a diferença na sociedade”, aconselhou o deputado.

Segundo o diretor-regional do SENAI, César Dotto, só é possível realizar grandes iniciativas como o Programa Radioativo em conjunto. “O SENAI faz sua parte, que é a formação profissional em uma área altamente tecnológica. O TJAC faz a seleção de jovens em situação de vulnerabilidade social e a educação pode transformar a vida dessas pessoas, além do apoio fundamental e a sensibilidade dos deputados, destinando suas emendas para a bolsa dos alunos, o que evita a evasão e gera uma grande oportunidade para eles no futuro”, ressaltou Dotto.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, motivou os jovens e adolescentes a prosseguirem no curso e agradeceu o apoio dos parceiros do Programa Radioativo. “A gente busca, de fato, além de vocês receberem profissionalização, que irradiem conhecimento, a paz e a bondade. Quero agradecer também à Aleac, que pela segunda vez estamos nessa parceria para custear as bolsas de estudos.”, celebrou.

Alunos com grande expectativa

No primeiro dia de aula, o entusiasmo era visível no rosto dos alunos. O jovem Lucas Magalhães da Silva, de 21 anos, acredita que o curso irá enriquecer o seu currículo. “Será prazeroso, pois gosto muito dessa área de tecnologia. Além disso, o fato de ter uma bolsa nos motiva e nos dá condições para estudarmos e buscarmos o máximo de conhecimento”, destacou.

Ele pontuou que a estrutura ofertada pelo SENAI também contribui também para o empenho dos alunos. “É uma oportunidade única que estamos tendo. Só temos que agradecer a todas as instituições que se uniram para nos proporcionar esse curso em uma área tão requisitada no mercado de trabalho”, acentuou o jovem.