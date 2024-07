PF faz operação contra o tráfico interestadual de drogas no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (22) a Operação Liberatus, no estado do Acre, para reprimir tráfico interestadual de drogas. Os entorpecentes tinham como destino o estado do Rio Grande do Norte.

Foram cumpridos dois mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão e um de prisão, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Acre. Durante os trabalhos investigativos, as equipes conseguiram interceptar mais de 4 kg de cocaína que seguiriam para a cidade de Parnamirim/RN. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações continuam a fim de identificar todas as pessoas envolvidas no evento criminoso.