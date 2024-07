Otaviano Costa anuncia aneurisma ‘grave’ e diz que vida estava em risco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Otaviano Costa anunciou nesta segunda-feira (22), que foi diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica — uma dilatação da artéria —, através de um eletrocardiograma em um nível muito perigoso. No relato, o apresentador contou que estava muito bem de saúde, mas sentia uma pequena dor perto do coração, quando descobriu a doença no dia 6 de julho, um dia antes do aniversário da esposa Flávia Alessandra.

“Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando. Como não estava conseguindo fugir para São Paulo para fazer meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos, resolvi me consultar com um médico que não conhecia no dia 6 de junho, antes do aniversário da Flavinha”, começou.

“Num simples eletrocardiograma, ele detectou algo que estava colocando minha vida em risco. Eu estava com aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma detectável, poderia ter o rompimento da minha aorta e ser irreversível. O normal é ser tricúspide, é ter três pazinhas, mas nasci com duas, bicúspide. A qualquer esforço que fizesse com o coração a mil, seria fatal”, revelou.

Flávia Alessandra não soube de imediato

“Não contei para Flávia no aniversário dela, fomos celebrar a vida dela. Contei pra ela, fui para São Paulo para me aprofundar, fazer outros exames. Resolvemos fazer a cirurgia como solução para esse risco. A cabeça começou a girar, né? Não é uma cirurgia pequena. Fui tomado por um turbilhão de emoções”, disse o ex-ator com a voz embargada.

Otaviano Costa fez a cirurgia no dia 10 de julho, foram 7 horas de procedimento e ele preferiu manter o diagnóstico em sigilo até estar tudo bem. Após uma semana, ele recebeu alta do hospital, em São Paulo. “Agora começo com muita paciência minha volta a vida. É um recondicionamento físico, tô fazendo fisioterapia, tomar banho de pé, comendo bem. Agora é viver a vida plenamente e continuar acompanhando”, celebrou ele.

No relato, ele também agradeceu o apoio que recebeu. “Obrigada, Deus! Minha gratidão, de peito aberto, literalmente! Se estou aqui, é graças ao senhor! E obrigado também, Nossa Senhora Aparecida, minha santa protetora, que nunca falha quando mais preciso. Amém! E aproveitando, levado pela emoção, acabei esquecendo de agradecer também a presença de minha querida irmã Sílvia, meu sobrinho, Kaio, além de minhas primas, Marina e Luisa, que estiveram aqui comigo no hospital antes da cirurgia e foram fundamentais para mim! Amo muito vocês!”, concluiu.

