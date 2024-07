Ministro do STF, Barroso cumpre agenda no Acre nesta semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, cumpre agenda no Acre ao longo desta semana. Barroso vem à Rio Branco, com chegada prevista para noite de amanhã, terça-feira (23).

Um dia depois, na quarta, dia 24, participa de uma palestra e também deve receber a Outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Poder Judiciário acreano, e também a Ordem da Estrela do Acre, concedida pelo governo do estado.

Barroso é ministro do STF desde o ano de 2013 e já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).