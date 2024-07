Militão é criticado por “largar” a filha para curtir festa de Vini Jr; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Éder Militão voltou a causar polêmica nas redes sociais após aparecer ao lado de amigos na comemoração do aniversário de Vini Jr., no Rio de Janeiro. Isso porque internautas relembraram de acusações feitas pelo jogador do Real Madrid contra a ex-namorada e mãe de sua filha, Karoline Lima.

O atleta pede, na Justiça, pela guarda unilateral de Cecília, de 2 anos, alegando alienação parental por parte de Karoline Lima. Ele ainda alega, em um trecho, ter abdicado da vida social para ser pai.

No X, antigo Twitter, internautas apontaram que Militão teria deixado Cecília em casa para curtir o evento de Vini Jr. A menina passa um tempo com o pai, em uma casa no Rio de Janeiro.

Anúncios

“Éder Militão falando no último processo que largou as baladas pra ser pai aí Naldo posta uma foto com ele nas melhores baladas um dia antes e agora pegou a Cecília mas vai ir em 3 dias de evento do Vini ir. O cabeça de todos se queima sozinho, por isso Karoline fica tão tranquila”, apontou uma internauta.

“Se o Militão tá no leilão do Vini Jr, quem tá com a Cecília? A babá? Porque ele não abdica dessas coisas pra ficar com a filha? A agenda não é tão cheia, tira um tempo pra filha”, disparou outro, citando o leilão feito pelo jogador no final de semana.

🚨VEJA: Éder Militao esteve na festa do Vini Jr. acompanhado de alguns amigos. Essa semana, a filha Cecília está com o jogador. pic.twitter.com/BDvdwXJX4V

— CHOQUEI (@choquei) July 21, 2024



Militão pede guarda de Cecília

A confusão entre Éder Militão e Karoline Lima ganhou um novo capítulo. Agora, o jogador de futebol pede na Justiça a guarda total de Cecília, de 2 anos, fruto do relacionamento com a influencer. Ele pede que a menina more com ele e sua nova esposa, Tainá Castro, na Espanha.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Militão tomou a decisão após Karoline pedir na Justiça que Cecília não viaje mais até a Espanha para ver o pai. Segundo ela, as visitas deveriam acontecer no Brasil.

No documento, o jogador do Real Madrid alega alienação parental por parte de Lima e volta a pedir que a Justiça impeça a mudança de Karoline para o Rio de Janeiro. Ela namora Léo Pereira, jogador do Flamengo, e planeja a mudança de São Paulo para o Rio.

“Estamos cientes do pedido, mas temos a convicção de que, para que haja uma alteração da guarda para unilateral, é necessário que a parte contrária comprove graves prejuízos psicológicos à criança, o que definitivamente não é o caso”, disse a advogada Gabriella Garcia, representante de Karoline, à Quem.

A defesa dela ainda ressalta que “Karoline é uma mãe exemplar” e que “não há qualquer indício de alienação parental”.

“A alegação de alienação parental é totalmente infundada, assim como o pedido de guarda, que inclusive foi realizado em meio processual inadequado”, avaliou ainda a advogada da loira.