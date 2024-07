Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A médica Greice Kelly da Silva Araújo, 39, e a empresária Francisca Cavalcante Avelar, 62, morreram durante um tiroteio em um bar na noite deste domingo (21) em Coari (AM). Outras duas pessoas, de 22 e 23 anos, foram baleadas e estão em estado grave.

De acordo com a polícia do município, dois homens armados, a pé, passaram pelo bar no bairro Nazaré e efetuaram os disparos. As vítimas morreram no local.

Os suspeitos do ataque estão sendo procurados pela polícia.