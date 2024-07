Marília Mendonça faria 29 anos hoje: vidente diz que cantora visita família e está em paz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Deixou saudade! Nesta segunda-feira, 22, Marília Mendonça faria 29 anos se estivesse viva. Considerada um dos maiores fenômenos do sertanejo no Brasil, a cantora morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima um acidente aéreo em Minas Gerais.

Mesmo após quase três anos de sua morte, a chamada “Rainha da Sofrência” segue sendo uma das artistas mais influentes na indústria fonográfica brasileira, com músicas que estão entre as mais ouvidas em plataformas de streaming na internet.

Recentemente, a faixa “Experiência”, de Henrique Casttro e gravada com Marília Mendonça, entrou no Viral Songs, do Spotify de Portugal e Brasil.

Já a música ‘Infiel’ foi uma das primeiras canções que fizeram a fama da cantora, levando ao público uma letra carregada de sentimento e que contava uma história real na vida da artista. A música atualmente tem mais de 629 milhões de visualizações no YouTube.

‘Visita a família e está em paz’

O Glow News procurou o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, que analisou o plano espiritual de Marília Mendonça. Segundo ele, a cantora está em paz e tranquila.

“Ela sempre buscou evoluir espiritualmente tanto no plano terrestre quanto no espiritual. No plano espiritual, ela tem sido descrita como um ser de luz, visitando constantemente a família, especialmente ao lado do filho Leo, e intercedendo pelos entes queridos e fãs”, começa o clarividente.

Val Couto ainda diz que Marília Mendonça está preocupada com a saúde de Maiara, faz dupla com Maraisa, e tem pedido proteção espiritual para ela.

“Apesar de haver um plano de reencarnação para Marília, isso não acontecerá imediatamente, pois ela deseja evoluir mais espiritualmente antes de retornar à Terra. Sua próxima encarnação não será como cantora, mas como uma médica renomada na cura de pessoas com câncer e doenças terminais”.

“Marília Mendonça está em um lugar excelente, em uma colônia espiritual maravilhosa, cercada por mentores espirituais e pessoas ligadas à sua família. Ela tem uma Aura positiva e tem visitado frequentemente sua família no plano terrestre. Ela está na colônia vale do amanhecer, mas já passou por outras colônias espirituais como nosso lar”, completa o vidente.