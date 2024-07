Marcus Alexandre se reúne com moradores da Sobral e relembra obras da sua gestão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, participou de várias reuniões na Baixada da Sobral neste fim de semana. Com uma agenda cheia, o emedebista visitou os bairros São Sebastião, Boa União, João Eduardo, Plácido de Castro, Glória e João Paulo II, onde relembrou obras e ações de sua gestão anterior como prefeito.

“Aqui na Baixada, construímos quatro postos de saúde: o Maria Barroso no Aeroporto Velho, o posto de saúde do bairro Plácido de Castro, o posto de saúde do Cabreúva, o do Preventório, e reformamos outras sete unidades. Fizemos a segunda etapa da duplicação da estrada da Sobral, ampliamos o Restaurante Popular, construímos o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), o Terminal de Integração da Baixada, construímos o Mercado do Peixe, no Ceasa, fizemos a interligação da Baixada com a Floresta na Rua São João, construímos e reformamos 11 escolas e creches, também construímos 11 equipamentos esportivos em diversos bairros da Baixada, além da pavimentação e drenagem nos bairros da Pista, Glória, Boa União, Bahia Velha, Cabreúva, Carandá, Aeroporto Velho, Plácido de Castro, Bahia Nova e Sobral”, destacou Marcus Alexandre.

No bairro da Glória, Marcus Alexandre se reuniu com desportistas, incluindo Jucicleido Matos, professor de Kung Fu, que lamentou o abandono do esporte pela atual gestão. “O esporte foi esquecido pelo atual prefeito. Hoje, não temos mais os campeonatos e eventos com mais de 4 mil atletas que tínhamos quando Marcus era prefeito. A expectativa é que ele volte e retome essas atividades”, afirmou Jucicleido.

Emanuela, moradora do Aeroporto Velho, deu um depoimento emocionado sobre a ajuda de Marcus Alexandre durante a alagação de 2015. “Minha mãe estava muito doente e ficou esquecida durante a alagação. Marcus veio com a água na cintura e tirou minha mãe de casa nos braços. Sou eternamente grata a ele”, disse emocionada.

Alexandre finalizou expondo seu sentimento e reiterou seu compromisso com os moradores da região. “Tenho um carinho enorme pela Baixada. Ela é o que é porque tem um povo guerreiro. Eu sempre digo que para ganhar a eleição de prefeito em Rio Branco, é preciso conquistar o coração da Baixada”.