Lauana Prado troca declarações com a namorada: “Minha saudade tem nome”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Lauana Prado usou as redes sociais para declarar o seu amor para a namorada, a influenciadora Tati Dias. A cantora ganhou uma homenagem da amada, que publicou uma foto super romântica das duas, destacando o quanto está com saudade da famosa, que estava seguindo a agenda de shows.

“A saudade quando transborda”, escreveu Tati na legenda da foto com o seguinte texto de Nino Andrade: “Você chega, e sei lá, muda qualquer coisa aqui dentro. eu gosto mais do dia, gosto mais de quem eu sou, gosto mais do vento. Você chega numa terça-feira normal e muda a semana inteira”.

O texto ainda destacava: “Não importa quanto tempo vai ficar, eu não me sinto sozinha. Eu gosto da sua saudade disfarçada em um vamos nos ver pelo menos 5 minutinhos? Você chega e não importa o mundo lá fora, a gente simplesmente esquece. Você chega e alguma coisa aqui dentro revive. Eu gosto do jeito que a sua luz me aquece, mesmo quando a minha enfraquece”.

Anúncios

Após receber a homenagem, Lauana fez questão de retribuir a mensagem de amor e escreveu: “Quando penso que não posso mais me surpreender, você vem e me dá um afago assim… sem nenhum motivo aparente. Minha saudade tem nome e é linda de viver”.

Vale lembrar que os rumores do relacionamento entre Lauana e Tati foram confirmados em junho deste ano, quando a ex-participante de ‘A Fazenda 11’ publicou uma foto com a sertaneja.

Veja o clique romântico!