Juíza do Acre que venceu a fome conta história de vida na Record

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A titular do Juizado Especial Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Sul, juíza de Direito Rosilene de Santana Souza, participou do programa Hora do Faro, no quadro roda da vida, e contou sua trajetória até chegar a tão sonhada magistratura. A história foi exibida pela rede Record, nesse domingo, 21.

Rosi se emocionou ao ver os depoimentos dos familiares, ex-professores, amigos que ajudaram durante toda a caminhada. Os participantes contaram, com orgulho, a luta da mulher que enfrentou a fome, a pobreza e os obstáculos para conseguir se graduar em Direito.

A juíza, que passou no concurso em primeiro lugar, também comoveu a plateia e internautas que acompanharam a apresentação da sua história, resultando em inúmeros elogios e mensagens positivas nas redes sociais sobre sua dedicação. A partir desta terça-feira, 23, ela assume a 2º Vara Cível de Cruzeiro do Sul.