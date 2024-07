Jornalista da Globo engasga ao vivo e se desespera: ‘Deixa eu tomar água’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Danilo Alves, apresentador do Globo Esporte na Paraíba, sofreu com um engasgo durante o programa ao vivo desta segunda (22). O jornalista se desesperou, mas conseguiu contornar a situação com bom humor. “Deixa eu tomar uma aguinha”, disse o comunicador.

O episódio aconteceu perto do encerramento da atração. “Passar um recadinho para vocês: a partir de amanhã, o Globo Esporte vai ter uma cobertura especial das Olimpíadas…”, falou, sem conseguir terminar a frase.

“Deixa eu tomar uma aguinha, ave Maria do céu”, continuou ele, enquanto segurava uma garrafa com água. “O Alex Escobar vai trazer todas as informações. Apaga a luz, deu ruim. Tchau”, completou Alves, deixando o estúdio enquanto tossia.

No Instagram, a TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba, usou o momento para fazer propaganda do programa esportivo. “O Danilo Alves até engasgou com esta notícia! A partir desta terça-feira (23), o Globo Esporte vai te levar para as Olimpíadas, por isso, nossa programação do #GE da Paraíba dará espaço à cobertura de #Paris2024”, escreveu a página.

A forma como o jornalista se posicionou durante o mal-estar rendeu assunto entre os telespectadores. “Ele se virou muito bem, apesar do incidente com a voz”, opinou Gabriel Gomes, por meio do X. “Excelente profissional. Se sai bem até no improviso”, palpitou Patrícia Morais.

“Ele tirou de letra, com muita descontração. O homem é bom”, comentou a internauta Izabel Rodrigues. “Até passando por essa situação, ele não deixa de ser engraçado”, escreveu Sandro Rogério.

“Sempre muito profissional! Até para contornar uma situação assim, o cara é massa”, elogiou Ivânia Araújo.

