Flutuante encalha devido à seca do Rio Acre na Capital

A diminuição do volume de água no leito do Rio Acre, em Rio Branco, impõe cada vez mais restrições à navegabilidade na capital acreana. Nesta segunda-feira, 22, o flutuante da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já não flutua mais e está “encalhado” no porto da Base.

Airton Amorim Lima, que cuida da embarcação, disse que para este período nunca havia presenciado um nível de água tão baixo. “Está com menos de meio metro aqui e a tendência é secar mais. Está seco mesmo, para esse período, nunca tinha visto seco desse jeito. Aqui o flutuante já está sentado no barro”, disse.

O chefe do gabinete do prefeito, Frank Lima, disse que está ciente da situação e que o flutuante será retirado do rio para passar por manutenção.