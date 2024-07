Esquadrão antibombas é acionado após suposto explosivo em RO

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado na manhã desta segunda-feira (22) após uma suposta dinamite ser encontrada em uma oficina de bicicletas na Rua da Paz, próximo a Avenida Raimundo Cantuária, bairro Lagoinha, na zona Leste da capital de Rondônia.



Um homem de 57 anos disse que ao chegar para trabalhar encontrou o objeto na frente do comércio dele. Sem ter certeza do que se tratava, ele levou para dentro do imóvel e acionou policiais militares do 55° Batalhão.

Na sequência, o Esquadrão Antibombas foi para o local. A região foi isolada até que a suposta emulsão fosse removida do ambiente.



Os policiais militares levaram o objeto para análise mais detalhada, que irá apontar se tratar ou não de explosivo.