Breaking e caiaque cross são as novidades desta edição da Olimpíada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na sexta-feira (26), contarão com um novo esporte, o breaking, além de três modalidades que retornam após inclusão nos Jogos de Tóquio – escalada, skate e surfe. Estas são as mudanças no programa esportivo:

Breaking

Uma forma competitiva de breakdance que mistura arte e dança com movimentos acrobáticos, o breaking fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. O estilo de dança urbana, que se originou no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970, foi anunciado como parte do programa Paris 2024 no final de 2020.

Anúncios

O norte-americano Victor Montalvo, duas vezes vencedor do campeonato da federação mundial de DanceSport (WDSF), e o canadense Phil Wizard (Philip Kim) são os favoritos na categoria B-Boy.

Na categoria B-Girl, a campeã mundial de 2023, Nicka (Dominika Banevic), de 17 anos, da Lituânia, e a japonesa Ami (Ami Yuasa) serão as que merecem atenção.

Canoagem cross

Tendo feito sua estreia olímpica em Munique 1972, a canoagem slalom terá um novo evento adicionado à sua lista, com o caiaque cross fazendo sua estreia em Paris.

O caiaque cross é uma modalidade extrema de canoagem slalom. O evento olímpico começará com corridas individuais cronometradas antes de introduzir um elemento frenético de competição frente a frente, com quatro competidores se enfrentando, disputando a posição no percurso, com as colocações mudando rapidamente e o contato quase inevitável.

Joe Clarke, do Reino Unido, e Jessica Fox, da Austrália, estão entre os favoritos para ganhar as primeiras medalhas de ouro no evento, mas a natureza caótica das corridas de quatro pessoas as torna quase impossíveis de prever.

Repetição de Tóquio

Os organizadores de Paris incluíram a escalada esportiva, o skate e o surfe – todos eles apresentados como eventos adicionais em Tóquio 2020.

Escalada: Haverá dois eventos para competidores masculinos e femininos em Paris: escalada de velocidade e uma competição combinada boulder-lead.

Skate: O skate terá duas modalidades, street e park.

Surfe: A quase 16.000 km dos principais locais dos Jogos, 48 surfistas competirão nos eventos em Teahupo’o, no Taiti.

Quais esportes foram retirados?

Anúncios

Tendo feito sua estreia olímpica em Tóquio 2020, o caratê não foi incluído nos Jogos de 2024. O beisebol-softbol também foi retirado em Paris, mas retornará em Los Angeles 2028.