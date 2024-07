Banca divulga locais de prova do concurso do Detran, em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com realização prevista para o próximo domingo, 28, o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) já tem os locais de realização das provas disponíveis para consulta pelos candidatos.

Para realizar a pesquisa, basta acessar o site do Instituto AOCP, empresa realizadora do certame, e baixar o cartão de informações do candidato.

Este é o segundo concurso público da história do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e disponibiliza 91 vagas divididas em 8 cargos efetivos de nível superior, com distribuição em 10 cidades acreanas.

Vale lembrar que a prova objetiva para os cargos de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo e engenheiro civil será realizada no período da manhã. A abertura dos portões será às 7h15 (horário local) e o fechamento às 8h (horário local).

Já a prova objetiva para os cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito será realizada no período da tarde. A abertura dos portões ocorrerá às 13h15 (horário local) e o fechamento às 14h (horário local).

Para realizar a prova, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, além de um documento oficial de identificação com foto (original e físico) e o Cartão de Informação do Candidato.

O concurso

Anunciado em 2023 pelo governador Gladson Cameli, o edital do concurso público do Detran foi publicado em abril deste ano e prevê o preenchimento de vagas para os cargos de agente, examinador, assistente e analista de trânsito, pedagogo, engenheiro, contador e analista de sistemas.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76, somados vencimentos, gratificações e outros benefícios.