Ator Nicolas Prattes anuncia que participará das Olimpíadas de Paris

Aos 27 anos, Nicolas Prattes usou seu perfil no Instagram, no domingo, 21, para celebrar uma grande conquista. O ator, que é maratonista, vai participar da primeira maratona com amadores da história das Olimpíadas.

Empolgado com a novidade, o artista postou fotos vibrando em frente à Torre Eiffel, em Paris, onde serão sediados os jogos deste ano, e escreveu: “Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse Sonho”.

O namorado de Sabrina Sato vai competir com cerca de 40 mil pessoas, que farão o mesmo trajeto que os corredores profissionais, mas em horários diferentes.

Maratona Para Todos

O trajeto da prova mais tradicional das Olimpíadas percorrerá ponto turísticos icônicos da capital francesa, partindo da prefeitura da cidade, até Versalhes, no dia 10 de agosto. Os grupos vão se dividir entre os que correm 10 km e aqueles que vão encarar os 42 km e 195 m – a categoria de Prattes.

Os 80 atletas profissionais da categoria masculina largarão pela manhã, enquanto os amadores correrão a partir das 21h (horário local) do mesmo dia. Já a largada das 80 profissionais da categoria feminina acontecerá na manhã do dia seguinte, 11 de agosto.

A seleção de corredores para a “Maratona Para Todos” acontece desde 2019 e as vagas foram preenchidas por pessoas que aderiram ao projeto cumprindo treinos e desafios propostos no aplicativo e site oficial do programa.

Um sorteio, então, contemplou atletas amadores de 110 países, de 16 a 95 anos, igualmente divididos entre homens e mulheres.