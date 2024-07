Após farsas, Davi Brito anuncia ‘novo ciclo’ com frase plagiada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira (22), para anunciar que está iniciando um novo ciclo em sua vida. Em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, o campeão da 24ª temporada do Big Brother Brasil compartilhou um registro fotográfico em que aparece bebendo uma água de coco em uma praia. A polêmica, no entanto, ficou por conta da legenda usada pelo ex-BBB.

Na descrição publicação, Davi Brito legendou a imagem como uma frase que é encontrada rapidamente em uma breve pesquisa no Google. “A vida é um incrível ciclo; uns se vão, outros vem; e ela, continuamente, em evolução, nos transforma, nos recicla, nos molda à medida que permitimos que ela assim o faça”, escreveu o famoso, sem creditar o autor original da reflexão.

Pós-BBB recheado de polêmicas

Recentemente, Davi Brito gerou polêmica ao usar a foto de um termômetro, retirada do Google Imagens, e compartilhar em suas redes sociais. Pelos stories do Instagram, o ex-BBB disse ao público que estava doente e com febre alta, e que por isso não poderia receber Tamires Assis, sua então affair, em sua residência em Salvador.

A mentira logo foi descoberta e Davi Brito recebeu uma enxurrada de críticas negativas por parte do público. Muitos dos internautas, inclusive, disseram ter se arrependido de ter votado para o ex-namorado de Mani Reggo se tornar o grande campeão da temporada do BBB. “A máscara tá caindo! Esse cara nunca foi de verdade!”, comentou uma usuária.