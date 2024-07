Após cantar no Domingão, Lívian explica como é ser filha de Renato Aragão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de cantar para Renato Aragão na homenagem armada pelo Domingão com Huck, Lívian Aragão usou as redes sociais para fazer uma nova declaração ao pai. Desta vez, porém, ela escreveu um texto para expressar seus sentimentos pelo artista. A atriz ainda respondeu uma pergunta que sempre lhe é feita: como é ser filha do Didi?

Segundo ela, é algo “inexplicável”. “Tenho tanto orgulho de ser sua filha e de saber que faço parte da sua história e você da minha. Que honra! Didi, Renato, Antônio Renato, você é tudo pra mim. Te amo, te amo, te amo!”, afirmou a atriz, durante o desabafo.

Ela postou uma sequência de fotos ao lado do pai, inclusive algumas tiradas durante a gravação do Domingão exibido ontem (21). “Pai, que honra poder fazer parte dessa homenagem e, principalmente, que honra ser sua filha. Você marcou muitas gerações levando alegria para as pessoas, mas queria dizer o quão feliz eu sou por ter você como pai. É incrível saber que o meu ídolo, minha inspiração, também é meu pai”, escreveu ela.

A artista também mostrou uma série de outras gravações ao lado do pai. Por fim, agradeceu ao apresentador do Domingão e idealizador da homenagem. “Muito obrigada pelo carinho, Luciano Huck, e toda a produção que fez esse programa acontecer”, concluiu.

Lívian, de 25 anos, é fruto do relacionamento do eterno Didi com a fotógrafa Lílian Aragão, com quem ele é casado desde 1991. Ele tem outros quatro filhos, todos mais velhos do que ela: Paulo Aragão, Ricardo Aragão, Renato Aragão Júnior e Juliana Aragão. Eles são oriundos do primeiro casamento do artista, com Marta Rangel, com quem foi casado entre 1959 e 1991.

Os irmãos são mais discretos do que a caçula, que apareceu na TV pela primeira vez aos oito meses, como filha de Adriana Esteves no filme O Trapalhão e a Luz Azul (1999). Ela fez participações em outros 13 projetos do pai, no cinema e na TV. Depois, foi escalada para Flor do Caribe (2013), a 23ª e 24ª temporadas de Malhação (2015 e 2016) e Tempo de Amar (2017). Atualmente, apresenta o podcast Vibe Boa.