Antônia Lúcia e Silas Câmara estão entre os 10 com mais faltas sem justificativa na Câmara

Um levantamento do portal Metrópoles com base em dados da Câmara dos Deputados mostra que no primeiro semestre deste ano os deputados federais somaram 493 faltas sem justificativa às sessões deliberativas. Nesse cenário, a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) e seu marido, Silas Câmara (Republicanos-AM), aparecem com 6 e 7 faltas, respectivamente. Lúcia é a única parlamentar do Acre na lista.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 2,6%, já que foram contabilizadas 506 faltas de fevereiro a julho de 2023. O número de faltas de Antônia Lúcia representa 12,77% do total.

Segundo a reportagem, esse tipo de ausência pode acarretar desconto no salário do parlamentar. Além disso, a Constituição prevê que o deputado perderá o mandato se deixar de comparecer, sem justificativa, a um terço das sessões ordinárias de cada sessão legislativa.

No topo do ranking de faltas não justificadas está o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido). Com 33 ausências, o parlamentar está preso desde março deste ano, no âmbito das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O levantamento do Metrópoles foi realizado com base em dados extraídos da página de cada parlamentar no site da Câmara dos Deputados. O portal distingue faltas justificadas, como licenças médicas, das faltas não justificadas.

A equipe do Metrópoles tentou contato com os deputados faltosos, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.