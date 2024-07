Agora mulher de Militão, Tainá Castro mantém tatuagem com nome do ex

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um detalhe não passou despercebido nas recentes fotos postadas por Tainá Castro em seu perfil no Instagram. A influenciadora, que acaba de se casar com o jogador Éder Militão, mantém uma tatuagem na perna com o nome do ex, Léo Pereira.

Tainá tem desenhada na pele a assinatura do zagueiro do Flamengo, de quem se separou em agosto de 2023. Ele é pai dos dois filhos da influenciadora, que deve se mudar em breve para Madri, na Espanha, onde joga Militão.

Como se sabe, Léo Pereira namora atualmente a influenciadora Karoline Lima, ex de Éder Militão. Logo no início do relacionamento, os dois fizeram uma tatuagem de casal. O atleta rubro-negro desenhou um K no dedo, e a influenciadora tatuou um L.