Advogado de filha de Brad Pitt explica decisão de remover sobrenome do ator

Herdeira de Hollywood, Shiloh Jolie-Pitt está prestes a conseguir o direito à remoção do sobrenome herdado de seu pai, Brad Pitt. A filha de Angelina Jolie recorreu à Justiça americana para iniciar o processo assim que completou 18 anos, em 27 de maio de 2024, em pleito que foi publicado no jornal “Los Angeles Times”.

A repercussão do pedido fez com que Peter Levine, advogado da jovem, se manifestasse publicamente. O profissional explicou que Shiloh não teria interesse em divulgar o pedido de remoção do nome Pitt, mas que se trata de uma obrigatoriedade do governo estadual da Califórnia.

“A mídia deve ser mais cuidadosa em suas reportagens, especialmente ao cobrir uma jovem adulta que tomou uma decisão independente e significativa após eventos dolorosos, e está apenas seguindo o processo legal”, começou Levine.

“Shiloh Jolie não colocou um ‘anúncio’ propagandeando qualquer mudança de nome, e qualquer reportagem que diga isso está incorreta. Como seu advogado, sou obrigado a publicar um aviso legal porque a lei da Califórnia exige isso de qualquer pessoa que queira mudar seu nome. Esse aviso legal foi publicado no Los Angeles Times, conforme exigido”, concluiu.

Segundo uma fonte teria informado para a revista “In Touch”, Shiloh e as irmãs Vivienne e Zahara preferem não ser associadas a Brad Pitt. Enquanto Vivienne, de 16 anos, está creditando seu nome como Vivienne Jolie na peça “The Outsiders”, espetáculo da Broadway estrelado por sua mãe, Zahara, 19, filha adotiva do ex-casal, já não usa o sobrenome do pai desde 2023, se apresentando como Zahara Marley Jolie.

Além das jovens, o ex-casal ainda tem Maddox, 22, Pax, 20, e Knox, 16. Brad Pitt, no entanto, não teria contato com os filhos adultos, segundo fontes da revista “People”.