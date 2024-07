Acreano vence na 5ª etapa da Fórmula Delta em Interlagos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nos dias 19, 20 e 21 foi realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mais uma etapa da temporada 2024 da Fórmula Delta. Pedro Antunes teve um final de semana sólido e consistente, conseguindo a terceira posição na Corrida 1 e a vitória na Corrida 2 com uma diferença de 0.004 para o segundo colocado.

Nos Treinos Livres de sexta-feira (19), o piloto de 18 anos ficou dentro do Top 10. Já na Classificação, Pedro alcançou a quinta posição para a largada da primeira prova. Com outras categorias interferindo na programação de sábado da categoria, as duas corridas da Fórmula Delta foram disputadas no domingo.

Na Corrida 1, o desempenho de Antunes o levou ao pódio. Pulando para o P1 logo na largada, o piloto levou a melhor nas disputas em pista e cruzou a linha de chegada em terceiro. Já na Corrida 2, largando de quarto pelo grid invertido para o Top 6 da primeira prova, Pedro teve um rendimento impecável realizando ultrapassagens e defendendo posição. Na última volta, conseguiu reassumir a liderança para ser o primeiro a receber a bandeirada.

Com os resultados obtidos, o acreano continua líder do campeonato PRO com 144 pontos e saiu de terceiro para vice-líder no campeonato Geral, com 107 pontos.

A próxima etapa será disputada também em Interlagos nos dias 06, 07 e 08 de setembro, onde também dará início a reta final da temporada e a Copa Brasil Zanoello.

CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA PRO APÓS 5 DE 8 ETAPAS

Pedro Antunes – 144 pts

Enzo Caporale – 115 pts

Rodrigo Rocha – 109 pts

Pedro Selmer – 95 pts

João Simonsen – 91 pts

Samuel Damin – 90 pts

CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA GERAL APÓS 5 DE 8 ETAPAS

Pietro Mesquita – 132 pts

Pedro Antunes – 107 pts

Enzo Caporale – 92 pts

Firás Fahs – 90 pts

Rodrigo Rocha – 81 pts

João Simonsen – 61 pts

Pedro Selmer – 53 pts

Pietro Nalesso – 47 pts

Domenico Largura – 43 pts

Dudu Ferraz – 39 pts

Samuel Damin – 25 pts

Christian Helou – 22 pts

Maria Nienkotter – 12 pts

Yassin Aboobakar – 03 pts

CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2024 DA FÓRMULA DELTA

Etapa 1 – 13 e 14 de abril

Etapa 2 – 04 e 05 de maio

Etapa 3 – 25 e 26 de maio

Etapa 4 – 22 e 23 de junho

Etapa 5 – 20 e 21 de julho

Etapa 6 – 07 e 08 de setembro

Etapa 7 – 12 e 13 de outubro

Etapa 8 – 21 e 22 de dezembro