Susana Vieira alfineta produções da Globo: ‘Não sei se é novela ou anúncio’

Susana Vieira, 81, alfinetou as produções da Globo ao criticar a inserção de anúncios publicitários no meio das novelas.

O que aconteceu

Anúncios

Vieira disse que a forma de fazer TV mudou e hoje quando está no ar ela não sabe se está em uma novela ou numa ação publicitária. “A novela é muito mais ligada à vida real do que o teatro. Só que a televisão foi acelerando tanto, que eu já não sei se estou num anúncio das Casas Bahia, se estou na novela, é tudo uma confusão”, declarou durante o lançamento do livro de Aguinaldo Silva, em uma livraria do Rio de Janeiro, na quinta-feira (18).

Para a atriz, “está uma grande bagunça no ar entre novelas e comerciais”. “Esse ritmo está deixando a gente estressado. Se alguém dá uma pausa, já cortam a cena. Isso prejudica o trabalho do autor, mas também o do ator”. A Globo tem aderido cada vez mais a esse formato em dramaturgias de sucesso, como foram os casos de “Pantanal” (2022) e “Vai na Fé” (2023).

Conhecida pelo estilo sem papas na língua e pela autoestima elevada, a artista também afirmou ser enaltecida pelos colegas. “Gosto de saber que o meu poder é minha arte. [O diretor] Daniel Filho fala que sou demais, [o autor] Manoel Carlos diz que sou deslumbrante… Eles é que falam que sou maravilhosa, não eu”.

Susana Vieira é uma das poucas estrelas que mantém contrato de exclusividade com a Globo. Mesmo assim, a atriz tem sido pouca escalada para novos personagens, mas ela afirma que isso é um “problema deles, porque eu sou maravilhosa”.