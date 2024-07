Silvio Santos recebe alta hospitalar após internação por H1N1

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta neste sábado, 20. O ‘Homem do Baú’ estava internado em São Paulo, com diagnóstico de H1N1. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o apresentador passa bem e já está em casa.

A internação de Silvio Santos foi confirmada na quinta-feira, 18, pelo SBT, após inicialmente negar os rumores sobre seu estado de saúde, que viralizaram nas redes sociais. No entanto, a emissora não revelou o nome do hospital onde ele esteve internado.

Discrição da família e do canal

As filhas de Silvio Santos não comentaram sobre o estado de saúde do pai nas redes sociais e o assunto demorou a ser tocado no próprio SBT.

A instituição médica também não divulgou nenhum boletim sobre o quadro de Silvio Santos, que pode ter sido internado por conta da gravidade da doença em crianças ou pessoas de idade avançada.

O apresentador está afastado da TV desde setembro de 2022.