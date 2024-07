São Paulo é salvo pelo VAR após frango de Rafael e só empata com Juventude

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Juventude e São Paulo empataram em 0 a 0, neste domingo (21), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 18ª do Brasileirão.

O Juventude chegou a fazer um gol no 2º tempo, após um chute de Erick e frango de Rafael. Mas o goleiro do São Paulo foi salvo pelo VAR, que identificou um domínio com o braço de Taliari no início da jogada que originou o gol.

Com o empate, o São Paulo vai a 31 pontos e cai para a 5ª colocação, oito pontos atrás do líder Botafogo.

Já o Juventude fica em 12º com 21 pontos e mantém sua invencibilidade como mandante. O Juventude soma cinco vitórias e três empates jogando em casa, contando com o último empate contra o Atlético-MG no estádio Mané Garrincha, quando o time gaúcho já havia vendido o mando de campo, assim como fez hoje para o jogo contra o São Paulo.