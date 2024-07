Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre rumores de término com Diogo Nogueira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Paolla Oliveira utilizou suas redes sociais neste sábado (20), e despertou a impressão dos internautas de plantão ao ter se pronunciado acerca dos rumores de separação do cantor Diogo Nogueira.

Através dos Stories do Instagram, a atriz ironizou as inúmeras notícias falsas em torno de uma suposta crise no relacionamento com o músico, com quem está desde 2021. Na ocasião, ela surgiu na cozinha de casa e encontrou amigos rindo dos rumores.

“Olha, vocês acham bonito isso, né?! Elas estão rindo da minha cara, gente. Inteligência artificial é novidade, agora fofoca não. Não sei do que vocês estão rindo”, disse Paolla Oliveira, irônica.

“O Diego nem em casa está e eu tenho que agora aguentar a bomba de que a gente terminou, que o relacionamento vai mal. Como é que eu provo um negócio desses?”, questionou a atriz, onde ainda aproveitou para sugerir uma ‘prova’ que afirme o término dela com Diogo Nogueira.

“Quer saber? Tirando as risadas dessas daqui, que está valendo [como prova], não acreditem no que vocês ouvem e veem na internet. Nem tudo é verdade. Agora, estou com essa bomba. Vou ligar para o Diogo”, brincou Paolla.