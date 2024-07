Na estreia de Thiago Silva, Flu vence após quase 2 meses e deixa a lanterna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fluminense venceu uma partida após quase dois meses sem vitórias e bateu o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (21), na Arena Pantanal, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo marcou a reestreia do zagueiro Thiago Silva com a camisa do time carioca.

O gol da partida foi marcado pelo jovem Kauã Elias, aos 28 minutos do segundo tempo. O lance marcou a primeira vitória fora de casa do time tricolor no campeonato.

Com o resultado, o Fluminense sai da lanterna, ficando com 11 pontos, na 19ª posição, ultrapassando o Atlético-GO no saldo de gols. Já o Cuiabá se manteve com 17 pontos na classificação e ficou na 16ª posição na tabela.

O Fluminense quebrou um jejum de 10 jogos sem vencer na temporada (não vencia desde o dia 29 de maio diante do Alianza Lima, por 3 a 2, pela Libertadores), e outro de não vencer há 13 rodadas no Campeonato Brasileiro (não vencia desde o dia 20 de abril, na 2ª rodada, contra o Vasco, por 2 a 1).