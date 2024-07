Mulheres continuam a ser maioria no eleitorado acreano, diz Tribunal Superior Eleitoral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com os dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite da última quinta-feira, 18 de julho, é possível conhecer um pouco o perfil das pessoas que serão responsáveis por escolher os próximos vereadores e prefeitos das 22 cidades acreanas.

Nesta eleição, as mulheres continuam sendo a maioria – 51% – equivalente a 314.748 eleitoras. Consequentemente, os homens representam 49% do eleitorado: 297.700.

Os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto nao é obrigatório, totalizam 15.739 eleitores aptos a votar no pleito de outubro. O grupo aumentou significativamente em relação às últimas eleições municipais. Em 2020, os eleitores desta faixa etária eram de 6.094 pessoas.

A cada eleição, o eleitorado acreano cresce. Em 2024, são 612.448 pessoas aptas a ir às urnas no dia 6 de outubro. No último pleito municipal, em 2020, foram exatamente 561.261 eleitores que participaram do processo de escolha de prefeitos e vereadores.

A cidade com maior número de pessoas aptas a votar é Rio Branco: 271.518. A segunda é Cruzeiro do Sul, com 62.645; e a terceira é Sena Madureira, com 30.666.

Apenas Rio Branco pode ter segundo turno, conforme regra eleitoral, que obriga possibilidade de segundo turno em capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores.

O prazo para que os partidos políticos e as federações podem realizar convenções partidárias para escolher as candidatas e os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador e deliberar sobre eventuais coligações para as Eleições Municipais 2024 começou neste sábado, 20, e vai até o dia 5 de agosto.

Com informações do TSE.