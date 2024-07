Mudança no G-4 e no Z-4; veja a tabela atualizada do Brasileirão após a rodada 18

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais sete jogos encerraram a 18ª rodada do Brasileirão, neste domingo (21).

Se, no sábado (20), os três primeiros colocados “fizeram o dever de casa” e mantiveram suas posições, o domingão reservou uma mudança no G-4, com o empate do São Paulo e a vitória do Fortaleza.

Na parte de baixo da tabela também teve mudança, com o Corinthians saindo do Z-4 e empurrando o Vitória para a zona perigosa.

No fim da noite, o Fluminense – que teve a reestreia de Thiago Silva após 16 anos e a volta de Arias após a Copa América – venceu o Cuiabá por 1 x 0.

Esta foi a primeira vitória do Tricolor como visitante no Brasileirão 2024 (a segunda no campeonato), a primeira em que não levou gol, e o resultado fez o time deixar a lanterna no dia do seu aniversário de 122 anos.

Fonte: One Football