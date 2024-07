Karoline Lima abre o coração e faz desabafo de maneira inusitada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a noite do último sábado (20), a criadora de conteúdo Karoline Lima fez um longo desabafo em suas redes sociais, mas o realizou de maneira um tanto quanto inusitada. A mãe da pequena Cecília começou a contar sobre como anda se sentindo, só que optou por falar em inglês com seus seguidores. O ocorrido chamou a atenção dos internautas, que comentaram bastante sobre o assunto.

Aos risos e em inglês, a criadora de conteúdo começou dizendo que faria algo que nunca havia feito em sua rede social. “Eu vou explicar o que eu estou fazendo em inglês. Então, o fato é que eu tenho me sentido muito feia ultimamente por causa de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida. É tão pesado”, começou Karoline Lima, explicando a seus fãs como anda se sentindo.

“Meu namorado é muito solidário e ele está fora agora, ele está trabalhando, está viajando. Na verdade, ele está em um avião voltando para casa. E eu decidi recebê-lo em casa sendo uma garota bonita. Às vezes, a gente relaxa em algumas coisas em nossas vidas, porque ‘ah, eu sei que ele sempre me vê assim, ele me acha bonita sem maquiagem’, mas não sei, acho que ele merece isso, ele merece minha melhor versão”, continuou a criadora de conteúdo.

Envergonhada, Karoline parou de gravar o vídeo em inglês e continuou o conteúdo em português. “De verdade, eu não sei por que eu fiz esse último story (…). Eu achei meio vergonhoso, então eu vou continuar fazendo em português mesmo”, declarou a influenciadora, enquanto começava a se maquiar. O vídeo do desabafo começou a repercutir e internautas comentaram sobre o material.

“Fala 3 línguas, formada em moda, trabalha 8 anos com internet. Ela não é só ‘a ex’ do cabeça de motor de geladeira como a irmã da outra lá falou”; “Mostrando que é fluente, formada e trabalha com internet há 8 anos e não é apenas a ‘namorada’ do Léo. A mami é maravilhosa”; “Gente, quando Cecília viaja a Karol fica assim desorientada kkk a última vez ela cuidou de uma borboleta”; “Ela é influencer bilíngue, ela! Tem faculdade também! É difícil querer achar algo e encontrar esse algo para atacá-la. Hahahahaha”, comentaram usuários do Instagram.