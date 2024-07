Joe Biden anuncia desistência da candidatura à reeleição

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou neste domingo (21) através das redes sociais que desistiu da candidatura à reeleição. Ainda assim, ele disse que cumprirá o restante de seu mandato.

Biden afirmou que falará à população com mais detalhes nesta semana.

É a primeira vez que um presidente dos EUA desiste de uma corrida de reeleição em décadas. Lyndon Johnson decidiu não buscar um segundo mandato completo em 1968.

É também o mais recente acontecimento em uma campanha política tensa, que inclui a tentativa de assassinato contra Donald Trump.

Biden estava enfrentando pressão entre os democratas do Congresso, que estavam cada vez mais convencidos de que uma derrota na votação marcada para 5 de novembro também impactará suas disputas eleitorais.

Biden diz apoiar candidatura de Kamala Harris

Em uma publicação momentos depois de divulgar a carta sobre a desistência, Joe Biden disse que apoia a candidatura de Kamala Harris à Presidência dos Estados Unidos.

“Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei”, pontuou.

“Hoje, quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas – é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso”, concluiu.

Trump diz que será “mais fácil” derrotar Kamala Harris

Minutos depois de Biden anunciar que desistiu da corrida pela reeleição, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump afirmou à CNN que será “mais fácil” derrotar a vice-presidente Kamala Harris caso ela assuma a candidatura democrata.

Trump falou por telefone com a âncora da CNN Kaitlan Collins.

Candidato a vice de Trump questionou permanência de Biden no cargo

Horas antes de o presidente dos Estados Unidos anunciar a desistência da candidatura, o senador JD Vance, candidato a vice-presidente na chapa de Donald Trump, questionou como o democrata poderia continuar à frente da Casa Branca.

“Se Joe Biden encerrar sua campanha de reeleição, como poderá justificar a permanência como presidente?”, escreveu JD Vance em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Não concorrer à reeleição seria uma admissão clara de que o presidente Trump estava certo o tempo todo sobre Biden não estar mentalmente apto para servir como comandante [do país]”, escreveu o senador.

“Não há meio-termo”, finalizou.

Biden pede união ao Partido Democrata

Na mesma publicação em que anunciou apoio a Kamala Harris, Joe Biden pediu união ao Partido Democrata.

“Democratas, é hora de ficarmos unidos e derrotar Trump. Vamos conseguir isso”.

Veja a íntegra do comunicado nas redes sociais:

Meus companheiros americanos,

Nos últimos três anos e meio, fizemos grandes progressos como Nação.

Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, na redução dos custos de medicamentos prescritos para idosos e na expansão de assistência médica acessível a um número recorde de americanos. Fornecemos cuidados extremamente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje.

Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, povo americano. Juntos, nós superamos uma pandemia que ocorre uma vez a cada século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos a nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos nossas alianças em todo o mundo.

Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente.E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu renuncie [da candidatura] e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato.

Falarei à Nação ainda esta semana com mais detalhes sobre minha decisão.

Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todos este trabalho. E deixe-me expressar meu sincero apreço ao povo americano pela fé e confiança que você depositou em mim.

Acredito hoje no que sempre acreditei: que não há nada que a América não possa fazer quando o fazemos junto. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América.