Guerra entre facções é a principal causa da violência no Amapá, diz governo

Um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira (18), apontou que o município de Santana, distante 17 quilômetros de Macapá, é o mais violento do país.

Os dados são referentes às mortes violentas intencionais, que incluem: homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes de policiais e mortes decorrentes de intervenção policial.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) informou que a guerra entre facções contribuiu com o aumento no número de crimes no estado.

Segundo o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Marko Scaliso, o confronto entre as organizações já existia em 2023.

Disse o secretário que foi em janeiro foi que teve o boom da guerra entre duas facções locais. Ele cita dados que não m janeiro foram 40 mortes, fevereiro do ano passado, 42 mortes só em um mês, assim, índice muito alto, então a gente já entrou na gestão com essa guerra instaurada.

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, explica que a situação da violência no Amapá é marcada por conflitos entre facções criminosas.

Ela explica que existe um padrão de violência muito elevado hoje no Amapá e na Bahia que decorre dessas disputas do crime organizado, de conflitos de grupos, que um se alia a PCC, o outro ao Comando Vermelho. É um pouco o que aconteceu no Amapá, esse crescimento de 88% em Santana, no ano passado, foi uma briga entre as facções locais, uma associada ao Comando Vermelho e outra ao PCC. E acrescenta que ali teve uma dissidência, uma disputa dos grupos.