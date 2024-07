Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, palpites e prováveis escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Grêmio e Vitória fazem neste domingo (21), às 11h no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), um ‘jogo de seis pontos’ pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para fugir da zona de rebaixamento. Ambos perderam suas últimas partidas e vêm de uma sequência incômoda de derrotas.

A equipe de Renato Gaúcho visitou, mais recentemente, o São Paulo, no Morumbis, e perdeu de 1 a 0, mesmo fazendo um jogo duro. Os comandados de Thiago Carpini, por sua vez, caíram perante o Fortaleza no Castelão e foram superados por 3 a 1. Agora, fazem o segundo jogo consecutivo como visitante.

Mesmo que o Grêmio vença, ainda não será o suficiente para sair do Z-4, já que o clube está a quatro pontos do próprio Vitória, que é o 16º. No entanto, o time tem jogos a menos, e, se ganhá-los, estará fora da degola. Para o Vitória, ganhar representa se distanciar da zona e sonhar com a classificação à CONMEBOL Sul-Americana.

Além da preocupação com o Campeonato Brasileiro, os gaúchos ainda dividem as atenções com a CONMEBOL Libertadores. Em agosto, jogarão as oitavas de final da competição continental contra o Fluminense, outro “rival” de Z-4. Os baianos têm só o nacional pela frente.

Onde assistir a Grêmio x Vitória?

A partida entre Grêmio e Vitória, pela 18ª rodada da Série A, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Palpites para Grêmio x Vitória:

André Donke: Grêmio 2 x 1 Vitória

Nathália Ferrão: Grêmio 1 x 1 Vitória

Rodrigo Bueno: Grêmio 2 x 1 Vitória

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória:

O Grêmio terá o retorno do suspenso Kannemann e pode levar a campo Edenílson e Gustavo Martins, que vinham de recuperação. Os reforços anunciados também ficam à disposição, então há chance de Matías Arezo, por exemplo, aparecer em campo.

Com isso, o time deve ir a campo com: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Edenílson; Soteldo, Pavón e Galdino.

Pelo lado do Vitória, também pode se esperar um time com alguns desfalques. Camutanga e Caio Vinícius devem seguir fora por lesão, assim como o volante Luan, com um problema muscular na coxa. Osvaldo, que retornou recentemente do departamento médico, tem mais chances de começar o duelo como titular desta vez.

A equipe de Carpini deve vir com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Jean Mota; Alerrandro, Everaldo e Osvaldo.

Arbitragem de Grêmio x Vitória:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Lucas Costa Modesto

VAR: Marcio Henrique de Gois

