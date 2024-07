Governo usa super drone no combate ao garimpo em Terra Indígena Yanomami

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY), a Casa de Governo introduziu o uso do drone Nauru 500, uma aeronave remotamente pilotada com capacidade de voo BVLOS (Além da Linha de Visada Visual). Este drone, operado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, é capaz de voar por até quatro horas, alcançar alturas de até seis mil pés e capturar imagens e vídeos em alta resolução.

A entrega oficial do drone foi marcada por um voo teste no dia 17 de julho, realizado em parceria com a Força Nacional, em Alto Alegre, Roraima. Este primeiro voo de monitoramento, que sobrevoou o Rio Mucajaí dentro da TIY, teve a duração de duas horas e se concentrou no monitoramento do rio, onde já foram observados movimentos de voadeiras, pequenas embarcações motorizadas usadas por garimpeiros.

Tecnologia de Ponta no Combate ao Garimpo

O Nauru 500 é uma ferramenta essencial na coleta precisa de informações, permitindo o mapeamento detalhado de novos pontos de garimpo e o monitoramento das embarcações e dragas que operam ilegalmente nos rios. Suas imagens de alta qualidade e a capacidade de geolocalização proporcionam uma visão abrangente e detalhada das atividades ilegais, facilitando a identificação e a ação contra os garimpeiros.

Esforços do Governo Federal

A introdução do drone Nauru 500 faz parte de um esforço mais amplo do governo federal para fortalecer os direitos dos Yanomami e assegurar a retirada dos garimpeiros de suas terras. Estas ações visam garantir que os Yanomami possam viver em paz e segurança em seu território, livre da ameaça constante do garimpo ilegal.

Este esforço inclui não apenas a tecnologia de ponta, mas também uma coordenação estreita entre diversas agências governamentais e forças de segurança. A Casa de Governo destaca que o uso de drones é apenas uma das muitas estratégias sendo implementadas para alcançar os objetivo estabelecidos de combate ao garimpo e proteção aos yanomami.