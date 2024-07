Fortaleza vence Atlético-GO em jogo com duas expulsões e entra no G4

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza venceu o Atlético-GO por 3 a 1 neste domingo (21), em jogo no Castelão, na capital cearense, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou ao G4 do Brasileirão.

Os gols da partida foram marcados por Pochettino, que fez o do Tricolor do Pici aos 22 do primeiro tempo, enquanto Roni marcou o do Dragão aos 44 da etapa inicial. No segundo tempo, só deu Leão: depois de gol contra de Alix Vinícius aos 16, Renato Kayzer ampliou a vantagem aos 26 da etapa complementar.

Anúncios

Com o resultado, o time do Fortaleza alcançou os 32 pontos na tabela, e assim, chegou a 4ª posição da competição, enquanto o Atlético-GO, por sua vez, segue com 11 pontos, na vice-lanterna do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Fortaleza não deve entrar em campo, pois seu jogo diante do Internacional fora de casa foi adiado, por conta da participação dos gaúchos na Copa Sul-Americana, enquanto o Atlético-GO, por sua vez, recebe em sua casa na próxima quarta-feira (24), o Bahia, às 21h30 (horário de Brasília).