Filho de Madonna come ‘restos de comida’ após sair da casa da mãe, diz site

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

David Banda, filho da popstar Madonna, revelou que, após decidir sair da casa da mãe, tem vivido uma vida mais humilde. Segundo o artista de 18 anos, ele ganha dinheiro ensinando guitarra e come “restos de comida” quando não tem dinheiro.

“É muito bom ter a experiência de ser nove da noite, eu estar com fome, perceber que não tenho dinheiro e ir procurar por restos de comida. É divertido ser jovem”, afirmou ao tabloide britânico The Sun.

Anúncios

David mora com a namorada. Vivendo no Bronx, bairro de Nova York, Banda namora a modelo Maria Atuesta, com a qual vive – ao lado da namorada, o cantor afirma que ama morar fora da casa da sua mãe.

Aulas de violão por R$ 1120,00. David Banda ganha a vida com aulas de violão online, pelas quais ele cobra 200 dólares, ou seja, mais de mil reais – qualquer um pode marcar uma aula pelo Instagram dele.

Madonna está namorando. O filho da popstar também confirmou, na entrevista, que sua mãe está namorando de novo. De acordo com o The Sun, a artista tem se aproximado do jogador jamaicano Akeem Morris.

Futuro participante de “Love Island”? Na conversa com o jornal britânico, David Banda também revelou que é fã do reality show britânico “Love Island”, onde pessoas ficam em uma casa para encontrar um par.

“Reality shows são ótimos porque deixam que as pessoas se distraiam e entrem um mundo virtual, assistindo a vida de outras pessoas. Eu amo ‘Love Island’ e ‘Perfect Match’, afirmou.